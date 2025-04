Shevchenko pierde en elección al comité ejecutivo de UEFA y Rusia cede su lugar

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin, el director gerencial de comunciaciones de la UEFA Philip Townsend, y el secretario general de la UEFA Theodoros Theodoridis en conferencia de prensa tras la reunión ordinaria 49 de la UEFA en Belgrado, Serbia el jueves 3 de abril del 2025. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved