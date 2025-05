Sencillo impulsor de Sánchez en la 10ª da triunfo 5-4 a los Marlins sobre Dodgers

El receptor de los Marlins de Miami, Agustín Ramírez (50), vierte agua helada sobre Jesús Sánchez después de que conectó un sencillo durante la entrada 10 del juego de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el martes 6 de mayo de 2025, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.