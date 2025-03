Sencillo de emergente de Gurriel impulsa a Padres a victoria 1-0 sobre Bravos

El jardinero derecho de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., no pudo atrapar la pared tras un hit para un doble de Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, durante la sexta entrada de un juego de béisbol el sábado 29 de marzo de 2025, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved