Sencillo de dos carreras de Jorge Polanco da a Seattle una victoria 4-3 sobre Houston

Jorge Polanco, de los Marineros de Seattle, sigue con la mirada el vuelo de un sencillo productor de dos carreras, mientras el receptor de los Astros de Houston, Victor Caratini, izquierda, observa durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 7 de abril de 2025, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.