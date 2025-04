Senador de Oregon pide a funcionarios de Trump reconsiderar políticas de viaje antes del Mundial

En foto del viernes 7 de marzo del 2025, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el presidente de la FIFA Gianni Infantino se dan la mano después de que Trump firmó una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (Pool via AP)

El senador demócrata de Ohio Ron Wyden cuestiona al representante de comercio de los Estados Unidos Jameison Greer durante su testimonio ante el Comité Financiero del Senado el martes 8 de abril del 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.