Semifinal de la NBA Cup entre Rockets y Thunder: un choque de defensas

El escolta del Thunder de Oklahoma City, Luguentz Dort (5), reacciona al recibir una falta del alero de los Rockets de Houston, Tari Eason (17), mientras que el escolta de los Rockets, Aaron Holiday, a la derecha, defiende durante la primera mitad de un partido de semifinales en el torneo de baloncesto de la Copa de la NBA, el sábado 14 de diciembre de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/Ian Maule) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.