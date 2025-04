Sanoja produce cinco en la remontada de Marlins para vencer 7-5 a Filis en 10 entradas

Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, recorre las bases después de batear un cuadrangular de tres carreras en la octava entrada en el juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Filis de Filadelfia el domingo 20 de abril de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Laurence Kesterson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.