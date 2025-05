Saint-Etienne desciende y Greenwood iguala a Dembélé como máximo goleador

Marquinhos, del PSG, celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la League 1 francesa entre el Paris Saint-Germain y el Auxerre en el estadio Parc des Princes en París, el sábado 17 de mayo de 2025. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved