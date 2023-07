Rutschman, receptor de Orioles, participará en el Derby de Jonrones

Adley Rutschman, de los Orioles de Baltimore, sale de la caja de bateo para correr rumbo a primera después de batear un sencillo dentro del cuadro en contra de los Mellizos de Minnesota durante la octava entrada del juego de béisbol, el domingo 2 de julio de 2023, en Baltimore. Rutschman anunció que participará en el Derby de Jonrones del Juego de Estrellas, el lunes 3 de julio de 2023. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved