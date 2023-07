Rusos y bielorrusos regresan a Wimbledon mientras la guerra en Ucrania continúa

Contrario a su oponente, Yuan Yue, cuya nacionalidad se podía ver a un costado de su nombre, Azarenka no tenía ningún país en la lista. Ello se debe a que tanto los tenistas de Rusia y Bielorrusia están de regreso compitiendo en Wimbledon, un año después de que el All England Club les vetara debido a la invasión de Ucrania. En una especie de medida a medias, adoptada por otros deportes, se les considera atletas “neutrales” que oficialmente no representan a ninguna nación.