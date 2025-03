Royce Lewis se perderá el inicio de la temporada con Mellizos tras lesionarse el tendón de la corva

Jackson Holliday, derecha, de los Orioles de Baltimore, es sorprendido en un intento de robo por Royce Lewis, tercera base de los Mellizos de Minnesota, en la primera entrada de un juego de béisbol en los entrenamientos de primavera, el viernes 28 de febrero de 2025, en Fort Myers, Florida. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.