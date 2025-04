Rose se roba el espectáculo en el Masters y construye ventaja de 3 golpes sobre Scheffler

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Justin Rose realiza su tiro de salida hacia el hoyo 18 en la primera ronda del Masters de Augusta, Georgia, el jueves 10 de abril de 2025 (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Scottie Scheffler observa su golpe de salida en el cuarto hoyo durante la primera ronda del torneo de golf Masters, el jueves 10 de abril de 2025, en Augusta, Georgia (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

"Cuando he estado jugando bien, siento que he estado compitiendo a un alto nivel", dijo Rose. "Mi consistencia tal vez no ha sido tan alta este año. Pero mi buen juego ha vuelto. Así que estoy emocionado por eso".

McIlroy, tan desesperado por ganar este major y completar el Grand Slam de su carrera , estuvo allí con Scheffler hasta el final. El norirlandés cometió un par de dobles bogeys al caer la tarde, con descuidos, y tuvo que conformarse con un 72. Fue la séptima vez consecutiva que no logró romper el 70 en la ronda de apertura del Masters.

Se negó a hablar con los medios después de su ronda .

Rose estableció un récord del Masters: Es la quinta vez que ha compartido al menos la cima tras 18 hoyos, rompiendo la marca que tenía Jack Nicklaus. La diferencia evidente , por supuesto , es que Nicklaus tiene seis chaquetas verdes.

También fue la octava vez que Rose ha tenido al menos una parte del liderato después de cualquier ronda en Augusta National , algo que sólo otros cinco han hecho. Todos son campeones del Masters.

"Siento que he jugado lo suficientemente bien como para ganar este torneo ", dijo Rose , cuya mejor oportunidad fue una derrota en el desempate ante Sergio García en 2017.

"Simplemente siento que no tengo la chaqueta para probarlo... Pero tienes que estar jugando al golf para seguir creando esas oportunidades, y la única manera de hacerlo es poner tu nombre en la tabla de marcadores. Definitivamente no me alejo de eso ".

El Augusta National, empapado por la lluvia que canceló la mayor parte de la ronda de práctica del lunes, se volvió peligrosamente rápido.

El puntaje promedio fue de 73.6. Solo seis jugadores rompieron la fronera del 70, y otros 20 quedaron debajo del par.

"Ridículo. Eso es una locura" , dijo Viktor Hovland sobre el puntaje de Rose. "Esos greens son muy firmes. Recuerdo hace unos años — no puedo recordar qué año fue — pero hizo algo similar. Creo que este es probablemente un poco más impresionante porque de todos los Masters que he jugado, este es probablemente el campo más firme que he visto en un jueves. Definitivamente no es una broma estar ahí fuera".

El campeón del U .S . Open Bryson DeChambeau y Tyrrell Hatton llevaron la bandera de LIV Golf, ambos con 69. DeChambeau tuvo siete birdies en un día de altibajos , una muestra de su poder de puntuación.

FUENTE: Associated Press