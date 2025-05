Roland Garros elige humanos sobre tecnología. Novak Djokovic cree que es una mala decisión

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Esa edición del torneo en Nueva York se emplearon jueces de línea en únicamente sus dos canchas más grandes, mientras que otras usaron un sistema electrónico, un guiño a la pandemia de COVID-19. El Abierto de Australia eliminó a todos los jueces de línea en 2021, algo que fue inédito en un Slam. El US Open hizo lo mismo más tarde ese año.

El Abierto de Francia sigue siendo un rezagado, y eso no es probable que cambie pronto.

“A menos que los jugadores sean unánimes y vengan a nosotros y digan: 'no jugaremos si no hay una máquina'... entonces creo que tenemos un gran futuro por delante para mantener este estilo de arbitraje”, dijo el presidente de la federación francesa Gilles Moretton, presumiendo de la calidad de los oficiales de su país.

Los jugadores no suenan tan enfáticos, aunque tienden a hacer eco de la opinión de Coco Gauff, la campeona del US Open 2023. “Quiero decir, no sé si es como el 'Gen Z' en mí, pero creo que si tenemos la tecnología, deberíamos usarla”, indicó Gauff, de 21 años.

Aún así, hay cierto encanto en la coreografía de los jugadores insistiendo en que una llamada fue incorrecta y los árbitros de silla bajando para echar un vistazo más de cerca a una marca de pelota en la arcilla. Siga un día de cobertura televisiva desde París y las probabilidades son buenas de que eso ocurrirá, probablemente más de una vez.

“Eso es lo que hace especial a la arcilla, de alguna manera, que siempre puedes revisar los tiros. ... Obviamente, no se puede negar que las llamadas electrónicas de línea son el futuro, y todo se está moviendo hacia la inteligencia artificial”, dijo Stefanos Tsitsipas, quien perdió ante Djokovic en la final de Roland Garros hace cuatro años. "Pero yo, personalmente, no me importaría jugar en arcilla con tal vez el juicio de un humano en lugar de un robot."

No importa la forma de arbitraje, invariablemente hay momentos en que los jugadores —quizás con la vista o la fe tensadas por la tensión del momento y el deseo de tener razón— simplemente no estarán de acuerdo con una llamada.

Eso, a su vez, puede llevar a discusiones prolongadas y, a veces, a una escena vista recientemente: un jugador tomó un teléfono móvil para captar una foto de una marca en un intento de probar, y ganar, un punto.

Aryna Sabalenka, tres veces campeona de Slam y jugadora número uno del mundo, y Alexander Zverev, tres veces finalista de un gran torneo, hicieron precisamente eso, aunque no fueron los primeros. En el Abierto de Francia 2013, Sergiy Stakhovsky dejó su raqueta y tomó una foto de donde había caído una pelota durante una derrota ante Richard Gasquet. Stakhovsky dijo entonces que ya lo había hecho antes.

“Los jueces de línea a veces se equivocan”, comentó Tommy Paul, semifinalista del Abierto de Australia 2023. “Las llamadas automáticas de línea probablemente se equivocarán menos.”

