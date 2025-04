Robinson anota 21, Herro suma 20 y Heat remonta para vencer 117-105 a 76ers

Duncan Robinson (55), del Heat de Miami, se enfila a la canasta mientras Jalen Hood-Schifino (17), de los 76ers de Filadelfia, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 7 de abril de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved