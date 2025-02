Reportero mexicano muerto antes del Super Bowl tenía sedantes en su organismo

ARCHIVO - Esta fotografía proporcionada por Telemundo Kansas City muestra al reportero mexicano Adán Manzano (Telemundo Kansas City via AP)

Colbert está detenida sin derecho a fianza tras comparecer el martes en la corte. La medida se tomó tras considerar que existe el riesgo de que se fugue debido a su historial delictivo, informó a The Associated Press el subjefe del Departamento de Policía de Kenner, Mark McCormick.

“Esperamos con ansias nuestro día en la corte para presentar todas las pruebas necesarias”, dijo Panagoulopoulos. “Las suposiciones y conjeturas no son suficientes para mantener una acusación criminal y esperamos proporcionar más información a medida que este caso avance”.

Colbert enfrenta múltiples cargos graves relacionados con robo y fraude mientras la policía espera un informe final de autopsia y toxicología, según McCormick.

El funcionario policial añadió que Colbert podría enfrentar cargos más graves una vez que se finalicen estas pruebas en las próximas semanas.

Un examen preliminar de toxicología encontró que el sistema de Manzano contenía el químico depresivo benzodiazepina, incluido en el medicamento comúnmente vendido bajo la marca Xanax, testificó el detective de policía de Kenner, Jeffrey Fitzmorris, en la corte de magistrados de la parroquia (condado) de Jefferson el martes, según el medio Nola.com.

Manzano no tenía una receta para Xanax ni otros sedantes según sus registros médicos. El medicamento se utiliza a menudo para facilitar el robo al inducir amnesia, dijo el detective.

La policía también informó que había encontrado Xanax en la residencia de Colbert.

Las sobredosis de este medicamento pueden llevar a “somnolencia extrema” y “posible muerte”, según la Administración de Control de Drogas.

Las imágenes de vigilancia mostraron a Colbert en el momento en que llegó con Manzano a su habitación de hotel alrededor de las 5 de la mañana el día de su muerte. Salió sin él aproximadamente una hora después, han dicho las autoridades.

Supuestamente, Colbert utilizó más tarde la tarjeta de crédito de Manzano para hacer una compra en una gasolinera de Nueva Orleáns y en varias tiendas de la zona.

El año pasado, un jurado de Luisiana declaró a Colbert culpable de cargos de robo y fraude en un caso distinto.

En 2022, Colbert fue arrestada en dos ocasiones en Las Vegas por cargos de robo agravado y suministro de un medicamento para ayudar en un crimen grave, según muestran los registros judiciales. En ambos casos, se la acusó de drogar a hombres en sus habitaciones de hotel y robarles, pero los cargos fueron desestimados porque las víctimas no quisieron testificar en la corte, dijo a The Associated Press el abogado de Colbert en esos casos, Daniel Lippmann.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press