Relevista Albert Suárez pasa a la lista de lesionados de 60 días de Orioles por lesión en el hombro

Albert Suarez, lanzador de los Orioles de Baltimore, revira para observar a Nick Yorke, de los Piratas de Pittsburgh, en primera base durante un partido de béisbol en los entrenamientos de primevera, el sábado 22 de febrero de 2025, en Sarasota, Florida. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved