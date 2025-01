Reid y Sirianni tienen algo en común: aficionados de Eagles pidieron echarlos

ARCHIVO- El entrenador en jefe de los Chiefs de Kansas City, Andy Reid, es empapado después de su victoria contra los Eagles de Filadelfia en el partido de fútbol americano del Super Bowl 57 de la NFL, el domingo 12 de febrero de 2023, en Glendale, Arizona (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.