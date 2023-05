Reales dejan tendidos a Nacionales con sencillo de Massey

Michael Massey, centro, de los Reales de Kansas City, es festejado por sus compañeros de equipo, incluido Nick Pratto (32), después de batear sencillo productor para ganar el partido de béisbol en contra de los Nacionales de Washington en la novena entrada, el domingo 28 de mayo de 2023, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Reed Hoffmann) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.