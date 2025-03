Real Madrid somete al Atlético en penales en la Champions. Arsenal, Villa y Dortmund avanzan

Los jugadores de Borussia Dortmund celebran el segundo gol en la victoria 2-1 ante Lille en los octavos de final de la Liga de Campeones, el 12 de marzo de 2025, en Villeneuve-d'Ascq. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vinicius Junior (derecha) del Real Madrid tras fallar un penal ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue)

Los jugadores del Real Madrid celebran tras derrotar al Atlético de Madrid en una tanda de penales en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue)

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran tras anotar un gol ante el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue)

Julián Álvarez del Atlético de Madrid se resbala tras ejecutar un disparo en la tanda de penales ante el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Manu Fernández)