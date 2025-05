Ravens liberan a Justin Tucker tras acusaciones de masajistas por conducta inapropiada

ARCHIVO - Justin Tucker, pateador de los Ravens de Baltimore, camina rumbo al vestidor del equipo después de un partido de fútbol americano de la NFL frente de los Chargers de Los Ángeles, el 25 de noviembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.