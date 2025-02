Ravens: Justin Tucker asegura que nunca tuvo la intención de faltar al respeto a nadie

Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved

“Me devasta saber que cualquiera con quien he trabajado no se haya sentido respetado y valorado como profesional, pero más importante aún, como persona, y a cualquiera que se haya sentido de otra manera, lo siento”, dijo Tucker en una declaración proporcionada por su publicista. “Quiero que sepan que estoy comprometido a asegurarme de que todos con quienes interactúo continúen sintiendo que los respeto y me importan como seres humanos”.

“Mantengo que no actué de manera inapropiada en ningún momento antes, durante o después de una sesión de tratamiento profesional de masajes, ni nunca se me ha dicho que no soy bienvenido en ningún proveedor de terapia de masaje. Estas afirmaciones simplemente no son ciertas”, dijo Tucker. “A lo largo de las últimas cuatro semanas he pasado incontables horas revisando cada interacción que he tenido con profesionales de masajes durante los últimos trece años. Puedo asegurar a quien esté leyendo esto que nunca he tenido la intención de faltar al respeto a nadie, cruzar ninguna frontera o hacer que alguien se sienta incómodo de ninguna manera".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press