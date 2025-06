Rangers conectan seis jonrones para conseguir la victoria 16-3 sobre los Mellizos

Wyatt Langford, de los Rangers de Texas, derecha, celebra su jonrón de tres carreras con Kyle Higashioka, izquierda, y Josh Smith durante la segunda entrada del partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el jueves 12 de junio de 2025, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved