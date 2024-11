Randle hunde triple sobre la bocina para dar triunfo a Timberwolves 120-117 sobre los Suns

El armador de los Timberwolves de Minnesota, Mike Conley (10) y Anthony Edwards (centro), celebran el triple ganador de Julius Randle (30) mientras el tiempo se consumía para derrotar a lo Suns de Phoenix en el juego de baloncesto de la NBA, el domingo 17 de noviembre de 2024, en Mineápolis. (AP Foto/Bruce Kluckhohn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.