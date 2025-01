Rams descansarán a Nacua, Kupp, Kyren, 3 linieros y a Stafford en cierre de temporada ante Seattle

Puka Nacua (17), de los Rams de Los Ángeles, aplica un stiff-arm al tackle defensivo de los Cardinals de Arizona, Dante Stills (55), después de atrapar un pase durante la segunda mitad del partido de la NFL, el sábado 28 de diciembre de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Alex Gallardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved