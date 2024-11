Pulisic anota dos y EE.UU. vence 4-2 a Jamaica para un 5-2 en cuartos de Liga de Naciones

Christian Pulisic, a la derecha, es felicitado por sus compañeros de equipo después de anotar durante la primera mitad en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Jamaica el lunes 18 de noviembre de 2024, en St. Louis. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.