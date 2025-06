PSG presenta el trofeo de la Champions a su afición en desfile por París tras la violencia nocturna

Aficionados al fútbol celebran la victoria del PSG en la avenida de los Campos Elíseos, con el Arco de Triunfo al fondo, tras la final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán, el domingo 1 de junio de 2025 en París. (AP Foto/Aurelien Morissard) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Jugadores del Paris Saint-Germain presentan el trofeo de campeón de la Liga de Campeones arriba del autobús descubierto que recorre Champs-Elysees el domingo primero de junio del 2025. (AP Foto/Thibault Camus)

El presidente de Francia Emmanuel Macron con su esposa Brigitte Macron posa con el PSG tras los festejos tras ganar la Liga de Campeones el domingo primero de junio del 2025.(AP Foto/Thomas Padilla, Pool)