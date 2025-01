Powell anota 20 y Leonard 12 en su regreso; Clippers vencen 131-105 a Hawks

El alero de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard, a la izquierda, roba el balón al escolta de los Hawks de Atlanta, Trae Young, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el sábado 4 de enero de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jayne-Kamin-Oncea) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved