Portero del Millwall recibe amenazas tras patear en la cabeza a Mateta y la FA duplica su suspensión

El arquero de Millwall Liam Roberts reacciona tras ser expulsado por una falta sobre Jean-Philippe Mateta de Crystal Place en la Copa FA, el sábado 1 de marzo de 2025, en Londres. (AP Foto/Ian Walton)

“Estoy devastado por lo que sucedió”, dijo Roberts en un comunicado. “Acepto inequívocamente la tarjeta roja que se me otorgó y acepto mi castigo. Además, ha sido extremadamente desagradable observar sugerencias de que tenía la intención de dañar a un compañero profesional. Nunca he pisado un campo de fútbol con la intención de lastimar a nadie”.

“En todo el tiempo que he visto fútbol, nunca he visto una jugada como esa”, dijo el presidente del Palace, Steve Parish, a la BBC durante el descanso. “Ese es la jugada defensiva más imprudente en un campo de fútbol que creo que he visto”. Roberts dijo que se puso en contacto con Mateta para preguntar por su estado y el delantero del Palace “me aseguró que no me preocupara”.