Poole anota 26 y Wizards rompen racha de seis derrotas con victoria de 107-99 sobre Nets

El escolta de los Wizards de Washington, Jordan Poole (13), regatea por la cancha mientras el escolta de los Nets de Brooklyn, Keon Johnson (45), defiende durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el lunes 24 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Jess Rapfogel) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.