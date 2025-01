Policía investiga amenazas contra árbitro de Premier League tras partido Wolves-Arsenal

Kai Havertz, a la izquierda, suplica al árbitro Michael Oliver después de que expulsó a Myles Lewis-Skelli, del Arsenal, durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Wolverhampton Wanderers y el Arsenal en el estadio Molineux en Wolverhampton, Inglaterra, el sábado 25 de enero de 2025. (AP Foto/Rui Vieira) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved