Picault, Suárez y Messi anotan para que el Inter Miami aplaste a los Red Bulls 4-1

El ecuatoriano Leonardo Campana (2do de izquierda a derecha), del Revolution de Nueva Inglaterra, festeja su gol en el encuentro ante el Toronto FC, el sábado 3 de mayo de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, dispara frente a Kyle Duncan, de los Red Bulls de Nueva York, en el partido del sábado 3 de mayo e 2025 (AP Foto/Michael Laughlin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.