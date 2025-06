Piastri gana el Gran Premio de España superando a su compañero de McLaren Norris

El australiano Oscar Piastri de McLaren a punto de cruzar la meta al ganar el Gran Premio de España en Montmeló el domingo primero de junio del 2025.(Albert Gea/Pool Photo via AP)

El australiano Oscar Piastri de McLaren al centro celebra en el podio con su compañero Lando Norris y Charles Leclerc de Ferrari tras ganar el Gran Premio de España en Montmeló el domingo primero de junio del 2025. (AP Foto/Joan Monfort) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved