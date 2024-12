Pelicans enfrentan otra lesión, Brandon Ingram sufre esguince de tobillo

El alero de los Pelicans de Nueva Orleans, Brandon Ingram (14), conduce hacia la canasta mientras el pívot del Thunder de Oklahoma City, Isaiah Hartenstein (55), defiende en la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el sábado 7 de diciembre de 2024. (AP Foto/Tyler Kaufman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.