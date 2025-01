Partidos del Abierto de Australia ahora también pueden verse de forma animada

“A veces creo que es una representación muy precisa del jugador real. Así que es extraño. Es divertido y extraño”, dijo Leylah Fernández, la finalista del Abierto de Estados Unidos 2021 que enfrentará a Gauff en la tercera ronda el viernes. “Todavía no me he visto. Quizás lo haga. Ahora tengo curiosidad, porque he visto a diferentes jugadores… y creo que también quiero verme a mí misma”.