Para Jorge, el Botofago fue subestimado en la Copa Libertadores y ahora irá por la gloria

El técnico de Botafogo, Artur Jorge, sostiene su teléfono móvil durante el reconocimiento del campo de juego del estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, el viernes 29 de noviembre, 2024, previo a la final de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved