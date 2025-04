Paige Bueckers es la primera selección del draft de la WNBA, elegida por Dallas Wings

Paige Bueckers, derecha, de UConn, posa para los fotógrafos con la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, después de haber sido seleccionada en la primera posición global por el equipo Dallas Wings durante la primera ronda del draft de la WNBA, el lunes 14 de abril de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved