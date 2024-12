Packers aseguran lugar en playoffs tras vencer 34-0 a Saints

El receptor abierto de los Packers de Green Bay, Jayden Reed (11), es empujado fuera de los límites cerca de la línea de gol por el esquinero de los Saints de Nueva Orleans, Will Harris (5), y el apoyador Pete Werner (20), durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el lunes 23 de diciembre de 2024, en Green Bay, Wisconsin (AP Foto/Matt Ludtke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.