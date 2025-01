Pacers vencen 129-113 a los Bulls con su cuarta victoria consecutiva

Tyrese Haliburton (0), de los Pacers de Indiana, disputa la posición con Lonzo Ball (2), de los Bulls de Chicago, mientras se enfila hacia la canasta durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 8 de enero de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.