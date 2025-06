Organizadores del Mundial reconocen que la represión migratoria podría afectar el torneo

El presidente de Atlanta Dan Corso, la presidenta del comité organizador de North Texas Monica Paul, el presidente de Houston Chris Canetti, la directora ejecutiva del Área de la Bahía de San Francisco Zaileen Janmohamed, la ejecutiva de Filadelfia Meg Kane, el director ejecutivo de Nueva York/Nueva Jersey Alex Lasry, la directora ejecutiva de Miami Alina Hudak, la directora de estrategia de Seattle April Putney, la directora ejecutiva de Kansas City Pam Kramer, el director ejecutivo de Boston Mike Loynd y el vicepresidente de Los Ángeles Jason Krutzsch se reúnen el lunes 9 de junio de 2025. (Foto AP/Ronald Blum) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.