Ohtani sigue entrenando para lanzar pero Roberts no espera verlo pronto en el montículo

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles, arriba, celebra en el dugout después de conectar un jonrón solitario durante la séptima entrada de un juego de béisbol inaugural en casa contra los Tigres de Detroit, el jueves 27 de marzo de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.