Oeste de la Liga Nacional: Dodgers, Diamondbacks y Padres lideran una división cargada

Shohei Ohtani de Los Dodgers de Los Ángeles conecta un jonrón de dos carreras en al tercera entrada en el duelo de exhibición ante el Yomiuri Giants en el Tokyo Dome el sábado 15 de marzo del 2025. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El campocorto Willy Adames de San Francisco atrapa una bola en los entrenamientos de primavera, el lunes 17 de febrero de 2025, en Scottsdale, Arizona. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Eduardo Rodríguez de los Diamondbacks de Arizona lanza contra los Rojos de Cincinnati en un juego de pretemporada, el viernes 14 de marzo de 2025, en Scottsdale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved