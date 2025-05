Nuevo festival deportivo en Las Vegas permite a los atletas usar drogas para mejorar el rendimiento

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El australiano James Magnussen sonríe con la medalla de oro que ganó en los 100 metros libres en el Mundial de Natación en Barcelona, el 1 de agosto de 2013 (AP Foto/Michael Sohn, File)

"Me frustraba a veces que no todos los deportistas se adhirieran a esas mismas pautas", expresó Magnussen. "Pero creo que estas dos organizaciones son bastante distintas, y tengo opiniones muy firmes de que las drogas para mejorar el rendimiento no deberían usarse en el deporte limpio. Es hacer trampa y torcer las reglas, pero este es un conjunto diferente de reglas, un conjunto diferente de pautas, un producto completamente diferente".

El Comité Olímpico Internacional y la AMA han criticado la idea, que surgió por primera vez en 2023.

"Si quieres destruir cualquier concepto de juego limpio y competencia justa en el deporte, esta sería una buena manera de hacerlo", sentenció el COI a través de un portavoz.

"La AMA condena los Juegos Mejorados como un concepto peligroso e irresponsable y está muy preocupada por su aparición", manifestó James Fitzgerald, portavoz de esa organización.

Pero algunos con experiencia en el mundo antidopaje creen que el sistema está tan roto que la idea de deportes con uso altamente monitoreado de drogas de otro modo prohibidas podría ser una forma más efectiva de descubrir quién es el más rápido y el más fuerte.

"Me di cuenta de que no seguir las reglas de la AMA no era tan radical después de todo", escribió Michael Ashenden, un exluchador contra las drogas que desempeñó un papel clave en la creación de pruebas para deterctar la sustancia que aumenta la sangre, eritropoyetina, mediante un blog publicado antes de los Juegos Olímpicos del año pasado.

La capacidad de la AMA y del COI para combatir las drogas en el deporte ha sido objeto de críticas después de más de una década de escándalos, incluido el que involucró a nadadores chinos y otro que consumió toda la maquinaria olímpica rusa.

El anuncio de los Juegos Mejorados se produjo un día antes de una audiencia programada en el Congreso en Washington, en la que se iba a examinar la tensa relación de la AMA con las autoridades antidrogas de Estados Unidos; esa audiencia se pospuso posteriormente hasta junio.

D'Souza insiste en que su visión no se trata tanto del uso desenfrenado de drogas, sino más bien de un grupo de atletas que intentan superar los límites mientras su salud y consumo de drogas son monitoreados constantemente para su seguridad.

"Los Juegos Olímpicos son una representación del pasado", dijo D'Souza. "Están arraigados en la antigua Grecia y tienen este ethos amateur y natural que es dirigido por un grupo de aristócratas europeos. Los Juegos Mejorados son muy diferentes. Están dirigidos por capitalistas, que creen en el futuro, creen en la ciencia y la tecnología".

