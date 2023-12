Nueva torre para surf en Tahití provoca más reacciones contra organizadores de los Juegos de París

ARCHIVO - La torre de jueces aparece durante la competencia de surf Tahiti Pro, un evento de prueba para los Juegos Olímpicos de París 2024, en la playa de Teahupo'o, Polinesia Francesa en el Océano Pacífico, el viernes 11 de agosto de 2023. Los organizadores de los Juegos de París dijeron el miércoles 20 de diciembre de 2023 que continuarán las obras de construcción de una nueva torre para jueces y cámaras de TV en la sede del surf en Tahití, a pesar de que el organismo rector del deporte retiró su apoyo al controvertido proyecto. (Foto AP/Esther Cuneo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.