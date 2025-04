Novatos del PGA Tour Isaiah Salinda y Kevin Velo lideran Zurich Classic

Kevin Velo, a la izquierda, saluda a su compañero de equipo Isaiah Salinda después de que establecieron un récord del campo desde que se instituyó el formato actual de equipo en 2017, durante la primera ronda del torneo de golf PGA Zurich Classic en TPC Louisiana en Avondale, Luisiana, el jueves 24 de abril de 2025. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.