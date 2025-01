Nikola Jokic con triple-doble lleva a Nuggets a vencer 113-100 a Magic

El pívot de los Nuggets de Denver Nikola Jokic (15) brinca para encestar frente al alero del Magic de Orlando Jonathan Isaac (1) durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 19 de enero de 2025, en Orlando, Florida (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.