Nikola Jokic logra su 23er triple-doble y los Nuggets vencen 125-113 a los Pelicans

Nikola Jokic, derecha, de los Nuggets de Denver, se alista para encestar una canasta, mientras Yves Missi (21), de los Pelicans de Nueva Orleans, intenta defender durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 3 de febrero de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.