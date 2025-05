Narváez y Devers conectan HR's y bullpen lleva a Medias Rojas a victoria 2-0 sobre Mets

El bateador designado de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers, observa el vuelo de su jonrón solitario durante la quinta entrada de un juego de béisbol contra los Mets de Nueva York en el Fenway Park, el martes 20 de mayo de 2025, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved