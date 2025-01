Naomi Osaka avanza en el Abierto de Australia y regresa a la tercera ronda

La alemana Laura Siegemund hace una devolución de revés a la china Zheng Qinwen, en la segunda ronda del Abierto de Australia, el miércoles 15 de enero de 2025 (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La china Zheng Qinwen reacciona durante su encuentro de segunda ronda del Abierto de Australia ante la alemana Laura Siegemund, el miércoles 15 de enero de 2025 (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

La tenista japonesa Naomi Osaka reacciona tras derrotar a Karolina Muchova, de República Checa, en su partido de segunda ronda en el Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el miércoles 15 de enero de 2025. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)