Naomi Osaka afirma que no seguirá jugando al tenis si no llegan los resultados

© Photosport Ltd 2024 www.photosport.nz

La tenista japonesa Naomi Osaka regresa un tiro en una sesión de entrenamiento en el Manuka Doctor Arena en Auckland, Nueva Zelanda el domingo 29 de diciembre del 2024. (Alan Lee/Photosport via AP) © Photosport Ltd 2024 www.photosport.nz

“No creo ser el tipo de jugadora que se quedaría rondando”, dijo Osaka a los periodistas. “Tengo mucho respeto por todos los jugadores del circuito, pero en el punto de mi vida en el que estoy ahora, si no estoy por encima de cierto ranking, no me veo jugando por un tiempo.