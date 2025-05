Nadador olímpico Gary Hall Jr recibe 10 medallas para reemplazar las destruidas en incendios de LA

POOL, EDITORIAL USE ONLY

El nadador estadounidense Gary Hall Jr. sostiene una medalla original de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y que se derritió durante los incendios forestales en Los Ángeles, destruyendo su residencia a inicios de este año, el lunes 5 de mayo de 2025, en Lausana, Suiza.

"Al tener amigos y familia, soy un hombre muy afortunado", expresó. "El apoyo que me ofreció la comunidad atlética me ha sostenido en las noches más oscuras".

Llevó consigo a Suiza una medalla de oro deformada que recuperó más tarde de la casa de la que huyó con su perro, Puddles, después de agarrar su medicación de insulina.

"Es un objeto con carácter", dijo Hall Jr. sobre el oro quemado en la ceremonia olímpica. “El valor de los amigos supera el valor de los objetos. Vivimos en una época de capitalismo, consumismo y te das cuenta cuando pierdes todo, cuán poco de ello realmente necesitas”.

“El carácter no se puede quitar, no se puede quemar y no se puede perder”, agregó.

Thorpe fue una de las primeras personas en contactar a Hall Jr. durante los incendios de enero.

"No sé cómo lo supo", comentó Hall Jr. sobre la llamada sorpresa de Thorpe, quien fue parte del equipo australiano de relevos 4x100 metros estilo libre que ganó el oro por delante de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

“De eso se trata esta familia (olímpica): rivales y amigos. Estoy muy agradecido con todos ellos. No puedo agradecer lo suficiente al movimiento olímpico por su apoyo en este momento tan difícil”, remarcó.

